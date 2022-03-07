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سهم أرامكو يسجل 46 ريالاً.. مستوى قياسي جديد

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أرامكو السعودية
أرامكو

سهم أرامكو يسجل 46 ريالاً.. مستوى قياسي جديد

تقترب من الصدارة عالمياً في القيمة السوقية

دبي - العربية.نت

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ارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1.9% عند سعر 45.45 ريال في التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الاثنين، بعد أن سجل خلال الجلسة سعر 46 ريالاً لأول مرة منذ إدراجه في ديسمبر 2019، مواصلاً تسجيل مستوياته القياسية خلال الفترة الأخيرة.

وتصدر سهم أرامكو قيم وأحجام التداول بنحو 422 مليون ريال عبر التداول على نحو 9.2 مليون سهم، وذلك على وقع الارتفاعات التاريخية لأسعار النفط.

وقاد سهم أرامكو قطاع الطاقة للارتفاع 1.67% متصدراً ارتفاعات القطاعات، رغم تراجع مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" بنسبة 0.32% عند مستوى 12763.5 نقطة في هذه الأثناء.

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ودعمت ارتفاعات سهم أرامكو بالفترة الأخيرة، من زيادة القيمة السوقية للشركة إلى نحو 2.42 تريليون دولار تحتل بها المرتبة الثانية عالمياً بعد شركة أبل صاحبة المركز الأول بنحو 2.66 تريليون دولار، فيما تُقرب الارتفاعات الأخيرة أرامكو من إزاحة أبل من صدارة الشركات عالمياً في القيمة السوقية.

تستفيد شركة أرامكو من ارتفاعات أسعار النفط المتتالية في الأسواق العالمية، بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، ما يفاقم التوتر في أسواق الطاقة.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 10% في تعاملات اليوم الاثنين، بسبب مخاوف من فرض حظر أميركي وأوروبي على النفط الروسي، والتأخير في المحادثات النووية الإيرانية.

وارتفع سعر برنت إلى 129.5 دولار، محققا ارتفاعا بنسبة 9.56%، بينما ارتفع الخام الأميركي إلى 125.17 دولار بنسبة ارتفاع 8.23%.

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