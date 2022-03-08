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سعر الذهب يصل إلى 2025 دولارا للمرة الأولى منذ 2020

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سعر الذهب

سعر الذهب يصل إلى 2025 دولارا للمرة الأولى منذ 2020

الأسعار الفورية وصلت إلى 2013.1 دولار

دبي - العربية.نت

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شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا حادا، إذ جاوز سعر أونصة الذهب 2020 دولارا لأول مرة منذ أغسطس 2020.

وارتفعت العقود الآجلة لسعر الأونصة تسليم أبريل بنسبة 1.5% لتصل إلى 2025.8 دولار، فيما تشهد الأسعار الفورية لأونصة الذهب ارتفاعا بنسبة 0.75% لتصل إلى 2013.1 دولار.

ويعد الذهب أحد الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون وقت الأزمات للتحوط من مخاطر التضخم، في الوقت الذي تلوح فيه بوادر ما يسمى بالركود التضخمي بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

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