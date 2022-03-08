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"نيكاي" الياباني يغلق عند أدنى مستوى في 16 شهراً

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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

"نيكاي" الياباني يغلق عند أدنى مستوى في 16 شهراً

وسط قلق المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والسلع إلى الإضرار بأرباح الشركات

طوكيو - رويترز

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أغلق المؤشر "نيكاي" الياباني عند أدنى مستوى له في 16 شهرا اليوم الثلاثاء، وسط قلق المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى إلى الإضرار بأرباح الشركات وإبطاء النمو الاقتصادي.

وهبط "نيكاي" 1.71% إلى 24790.95 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ السادس من نوفمبر 2020، في حين نزل المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 1.90% إلى 175986 نقطة.

وشهدت أسعار النفط تأرجحا اليوم الثلاثاء مع تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 125 دولارا للبرميل، أي أقل بنسبة 10% تقريبا من أعلى مستوى في 14 عاما الذي تم تسجيله في الجلسة السابقة.

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وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية، وقادت شركات التكرير الانخفاضات بتراجع 6.31%، وجاءت بعدها شركات صناعة الصلب بانخفاض 6.21%.

وتقدمت أسهم التكنولوجيا، إذ ارتفع سهم شركة تصنيع أجهزة تكييف الهواء دايكن إندستريز 1.76%، وسهم شركة صناعة أجهزة الروبوت فانوك 1.14%.

وإجمالا، صعد 26 سهما على المؤشر "نيكاي"، بينما نزل 199 سهما.

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