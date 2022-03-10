نيكاي يسجل أكبر ارتفاع في 21 شهراً

سجل المؤشر نيكاي الياباني أكبر ارتفاع في 21 شهرا اليوم الخميس متبعا خطى الأسهم العالمية في ظل تعافي المعنويات بالسوق، إذ بدا أن أوكرانيا وروسيا ستستأنفان المحادثات الدبلوماسية ومع تراجع أسعار النفط عن بعض من مكاسبها الأخيرة.

وصعد نيكاي 3.94%، ليغلق عند 25690.40 نقطة، وارتفعت أسعار 222 سهما من 250 سهما مدرجين عليه. وجاء هذا الارتفاع بعد أن خسر المؤشر 7% في الجلسات الأربع السابقة ليسجل أدنى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 البالغ 24681.74 نقطة أمس الأربعاء.

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وارتفعت أسهم جميع القطاعات اليوم الخميس وحقق قطاع المواد الأساسية أكبر مكاسب فقفز 6.18 %، تلاه القطاعان العقاري والاستهلاكي المرتبط بشدة بالدورة الاقتصادية بنسبة 4.72%، وارتفع كذلك قطاعا التكنولوجيا والسيارات.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 4.04 %، بعد تراجعه 6.5 %، في الجلسات الأربع السابقة.

وكان سهم شركة شوا دينكو الكيماوية أكبر رابح على المؤشر نيكي بالنسبة المئوية فزاد 10.40%.

وفي قطاع السيارات ارتفع سهم سوزوكي 8.85%، ونيسان 8.61%، وتويوتا 5.42%.

وصعد سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 4.81%، وأدفانتست 3.89%، ورينيساس 4.97%.