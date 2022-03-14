اقتصاد الصين
سهم تينسنت الصينية ينخفض 10% بعد غرامة قياسية
"WeChat Pay" غير متوافقة مع القواعد التي تتطلب من "تينسنت" تحديد هوية المتعاملين على المنصة
واصل سهم شركة تينسنت القابضة الصينية خسائره ليغلق منخفضا بأكثر من 10%.
يأتي ذلك بعد تكبّد الشركة غرامة قياسية لانتهاكها الأنظمة الصينية لمكافحة غسيل الأموال، من خلال تحويل أموال لأغراض غير مشروعة عبر منصة WeChat Pay التابعة لها، بحسب ما ذكرته مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال".
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وأضافت المصادر أن WeChat Pay غير متوافقة مع القواعد التي تتطلب من "تينسنت" تحديد هوية المتعاملين على المنصة.
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