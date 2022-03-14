سهم تينسنت الصينية ينخفض 10% بعد غرامة قياسية

واصل سهم شركة تينسنت القابضة الصينية خسائره ليغلق منخفضا بأكثر من 10%.

يأتي ذلك بعد تكبّد الشركة غرامة قياسية لانتهاكها الأنظمة الصينية لمكافحة غسيل الأموال، من خلال تحويل أموال لأغراض غير مشروعة عبر منصة WeChat Pay التابعة لها، بحسب ما ذكرته مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال".

مادة اعلانية

وأضافت المصادر أن WeChat Pay غير متوافقة مع القواعد التي تتطلب من "تينسنت" تحديد هوية المتعاملين على المنصة.