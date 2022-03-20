سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 12875 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم الأحد، مرتفعًا 0.83% بواقع 106.59 نقطة ليقفل عند مستوى 12875.80 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8.3 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 188 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات: صادرات، والصناعات الكهربائية، وأنعام القابضة، ووفرة، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: اتحاد الاتصالات، وبوبا للتأمين، وبن داود، وبتروكيم، ومهارة، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.65% و 9.95%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، وكهرباء السعودية، والجزيرة الأكثر نشاطًا بالكمية. وأسهم شركات: أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 113.46 نقطة، ليقفل عند مستوى 24789.34 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 61 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 550 ألف سهم، تقاسمتها 3777 صفقة.