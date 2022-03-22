إطلاق حزمة تحسينات لتطوير البنية التحتية لما بعد التداول في سوق السعودية

أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، اليوم الثلاثاء، عن نيتها إطلاق حزمة من التحسينات من خلال شركاتها التابعة تداول السعودية، ومركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة"، ومركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" وذلك لتطوير البنية التحتية لخدمات ما بعد التداول والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من 3 أبريل 2022.

وقالت "مجموعة تداول السعودية"، إن هذه التحسينات تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ السوق المالية السعودية والتي تهدف إلى زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات المالية وتقديم منتجات جديدة.

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وأضافت أنها تهدف أيضاً إلى تعزيز البنية التحتية لخدمات التداول وما بعد التداول، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز وصول المستثمرين إلى السوق المالية السعودية كجزء من الجهود الرامية إلى تطوير سوق مالية متقدمة في السعودية.

وقالت "المجموعة" إن إطلاق هذه التحسينات الهيكلية يأتي إلى تزويد المستثمرين بمجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية بما يمكنهم من الوصول إلى أدوات مالية جديدة ومتنوعة لإدارة المخاطر والاستفادة من تحركات السوق، وضمن إطار مساعي الشركات التابعة لمجموعة تداول السعودية لتقليل المخاطر النظامية وتعزيز كفاءة السوق، والذي يساهم بدوره في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية جذابة.

وستقدَم هذه الحزمة من التحسينات عبر تحقيق الفائدة المثلى من نموذج أعمال المجموعة المتكامل من خلال الشركات التابعة لها، والتي تشمل كلاً من تداول السعودية، ومركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة"، ومركز إيداع الأوراق المالية "إيداع".

ومن المتوقع أن يكون لهذه التحسينات أثر إيجابي على الكفاءة التشغيلية للمجموعة والشركات التابعة لها، وستقوم المجموعة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص في حينها إن وجدت.