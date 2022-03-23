باول: الفيدرالي الأميركي سيرفع الفائدة 0.5% في مايو إذا لزم الأمر

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة القياسي أسرع مما كان متوقعًا، وبما يكفي لكبح جماح التضخم، إذا رأى أن ذلك سيكون ضروريًا.

كانت رسالة باول أكثر تشددًا من تعليقاته بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، عندما رفع المسؤولون سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة من قرب الصفر إلى نطاق من 0.25٪ إلى 0.5٪.

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وتسببت تصريحاته، في في خطاب بعنوان "استعادة استقرار الأسعار" للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أول أمس الإثنين، في حدوث انخفاض حاد في سوق الأوراق المالية، مما يعني ضمناً أن معدلات أعلى بكثير من رفع الفائدة يمكن أن تكون في طريقها.

وقال باول إنه إذا لزم الأمر، فإن البنك المركزي سيكون منفتحا على رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماعات متعددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ولم يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة منذ مايو 2000.

وأضاف باول ، أيضاً، أن صانعي السياسة يمكنهم الذهاب إلى أبعد من ذلك لإرسال أسعار الفائدة إلى منطقة "تقييدية" من شأنها أن تبطئ النمو الاقتصادي وربما ترفع معدل البطالة، إذا لزم الأمر لترويض التضخم المرتفع.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خطابه أمام المؤتمر السنوي للسياسة الاقتصادية في NABE: "سنتخذ الخطوات اللازمة لضمان عودة استقرار الأسعار". "على وجه الخصوص، إذا خلصنا إلى أنه من المناسب التحرك بقوة أكبر من خلال رفع معدل الأموال الفيدرالية بأكثر من (ربع نقطة) في اجتماع أو اجتماعات، فسنقوم بذلك".