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سايفر كابيتال دبي تطلق صندوقا للأصول الرقمية بـ100 مليون دولار

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اقتصاد الإمارات

سايفر كابيتال دبي تطلق صندوقا للأصول الرقمية بـ100 مليون دولار

سايفر تعتزم استثمار ما بين مليونين و5 ملايين دولار شهريا

دبي -رويترز

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أعلنت شركة الاستثمار المباشر سايفر كابيتال، التي مقرها دبي، اليوم الأربعاء، إطلاق صندوق تمويل أولي بـ100 مليون دولار، يهدف للاستثمار في الأصول الرقمية ومنها العملات المشفرة.

وسيمول مؤسس الشركة بيجان علي زادة الصندوق الذي سيستثمر أيضا في منصات التمويل اللامركزي وتطبيقات البلوك تشين والألعاب المرتبطة بالعملات المشفرة.

وقال علي زادة: "ستكون الأصول رقمية 100%".

وتعتزم سايفر، التي تدير أصولا قيمتها 10 ملايين دولار، استثمار ما بين مليونين و5 ملايين دولار شهريا مع التركيز على مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، لكنها ستستثمر في مناطق أخرى كذلك.

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