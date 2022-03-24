سعر الدولار في مصر.. الجنيه يسجل ارتفاعا طفيفا

فيما سيطرت حالة من الهدوء على سوق الصرف في مصر، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنسب طفيفة خلال الساعات الماضية، لتسجل الورقة الأميركية متوسطا يتراوح بين 18.30 جنيه و18.34 جنيه للشراء، و 18.43 جنيه و18.44 جنيه للبيع.

وفق ما طالعت "العربية.نت"، فقد كان أعلى سعر للدولار في بنوك الأهلي الكويتي، وقناة السويس وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والبنك المصري الخليجي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، والعقاري المصري العربي، حيث بلغ سعر صرف الدولار 18.34 جنيه للشراء، و 18.44 جنيه للبيع.

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وفي بنوك الأهلي المتحد، وقطر الوطني، بلغ سعر صرف الدولار نحو 18.33 جنيه للشراء، و 18.43 جنيه للبيع.

وفي 16 بنكاً بقيادة الأهلي المصري، وبنك مصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإسكندرية، سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.32 جنيه للشراء، و 18.42 جنيه للبيع.

وكان أقل سعر صرف للدولار في البنك المركزي المصري، حيث بلغ سعر الصرف نحو 18.30 جنيهاً للشراء، و18.43 جنيهاً للبيع.

في سوق الذهب، سجل متوسط سعر الغرام عيار 24 نحو 1149 جنيها. كما سجل متوسط سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 862 جنيها. وسجل متوسط سعر غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في السوق المصري، نحو 1006 جنيه. وسجل متوسط سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 862 جنيها.

بالنسبة لسعر الذهب الاقتصادي، فقد سجل متوسط سعر غرام الذهب عيار 14 نحو 670.44 جنيه. كما بلغ متوسط سعر الغرام عيار 12 نحو 574.66 جنيه. وفيما بلغ متوسط سعر الأوقية (الأونصة) نحو 35,744 ألف جنيه، فقد سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 8045 جنيهاً.