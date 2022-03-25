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الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع استمرار الصراع في أوكرانيا

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إنتاج الذهب في مصر
الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 1958.41 دولار للأونصة
سعر الذهب

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع استمرار الصراع في أوكرانيا

للمرة الثالثة خلال 4 أسابيع

رويترز

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يتجه الذهب اليوم الجمعة، لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة خلال أربعة أسابيع، إذ أدى عدم إحراز تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع سعر المعدن النفيس، الذي يعتبر ملاذا آمنا، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الأميركية على خلفية المخاوف من إجراءات تشديد السياسة النقدية التي أثرت على جاذبية السبائك.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1958.41 دولار للأونصة، ليحوم قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع والذي بلغه في الجلسة السابقة، مرتفعا نحو 2% حتى الآن هذا الأسبوع، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1958.70 دولار.

وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.60 دولار للأونصة، بينما صعد البلاتين 0.6% إلى 1026.67 دولار، واستقر البلاديوم عند 2525.01 دولار.

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