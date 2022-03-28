أسهم البنوك تدعم بورصات أوروبا

ارتفعت مؤشرات أسواق الأوراق المالية الأوروبية اليوم الاثنين، مدعومة بأسهم البنوك وشركات التأمين والتي تتأثر بقوة بتحركات أسعار الفائدة، وذلك مع استمرار ارتفاع عوائد السندات الحكومية، في حين تحسنت الأجواء كذلك بآمال التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الأزمة الأوكرانية.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% مقتربا من مستواه قبل الحرب، والذي سجله الأسبوع الماضي. وبات المؤشر الآن عند مستوى يقلّ بنسبة 8% عن أعلى مستوياته على الإطلاق والمسجل في أوائل يناير.

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وقفز مؤشر أسهم البنوك الأوروبية 2.3% بعد مكاسب وول ستريت يوم الجمعة.

وزادت عائدات السندات الأوروبية والأميركية مرة أخرى اليوم الاثنين.

من جهة أخرى، هبطت أسعار النفط الخام بأكثر من خمسة دولارات للبرميل اليوم، بعد أن بدأت شنغهاي، المركز المالي الآسيوي، إغلاقا على مرحلتين لاحتواء انتشار كوفيد-19.