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إدراج وبدء تداول أسهم "أماك" في السوق السعودية اعتباراً من غد

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شعار شركة أماك
سوق السعودية

إدراج وبدء تداول أسهم "أماك" في السوق السعودية اعتباراً من غد

حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون 30% ارتفاعاً وانخفاضاً

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، برمز تداول (1322) وبالرمز الدولي (SA15HG50KL10).

وأوضحت أن حدود التذبذب السعرية اليومية، ستكون 30% ارتفاعا وانخفاضا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعا وانخفاضا.

وأضافت أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، مبينة أنه ابتداء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى (-/+ 10%)، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

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وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة المصانع الكبرى للتعدين إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اعتباراً من يوم 27 مارس.

وكانت شركة الراجحي المالية، أعلنت في وقت سابق عن انتهاء عملية الاكتتاب في 30% من رأس مال شركة المصانع الكبرى للتعدين، البالغ 660 مليون ريال للاكتتاب العام، وتغطية اكتتاب الأفراد (10.6) مرة، فيما بلغت تغطية المؤسسات (73.6) مرة.

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