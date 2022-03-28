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سوق الأسهم السعودية تخترق 13 ألف نقطة.. أعلى مستوى منذ يونيو 2006

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سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية تخترق 13 ألف نقطة.. أعلى مستوى منذ يونيو 2006

أعلى مستوى منذ يونيو 2006

دبي - العربية.نت

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اخترق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية "تاسي" مستوى 13 ألف نقطة في مستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى منذ يونيو 2006.

وصعد "تاسي" بنسبة 0.01% عند مستوى 13001.07 نقطة في تلك الأثناء. وبلغت قيمة التداولات نحو 1.86 مليار ريال عبر التداول على 41.12 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 88 سهماً مقارنة بتراجع 88 من إجمالي 214 سهماً مدرجاً.

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وتصدر الارتفاعات سهم المعمر لأنظمة المعلومات بنسبة 4% عند سعر 150.4 ريال، تلاه سهم مجموعة تداول بنسبة 3.12% عند سعر 191.8 ريال.

فيما تصدر سهم "سيرا" التراجعات بنسبة 3.23% عند سعر 20.96 ريال، تلاه سهم "أسترا" بنسبة تراجع 2.19% عند سعر 42.6 ريال.

وعلى مستوى قيم التداولات تصدر سهم "علم" بنحو 202.38 مليون ريال، تلاه سهم مصرف الراجحي بنحو 108.9 مليون ريال، فيما تصدر أحجام التداول سهم "كيان السعودية" بنحو 4.19 مليون سهم، تلاه سهم "دار الأركان" بنحو 2.58 مليون سهم.

ودعم سهم "المعمر" ارتفاع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية لتصدر القطاعات المرتفعة بنسبة 1.47%، تلاه قطاع المرافق العامة بنحو 1.34%، فيما تصدر التراجعات قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.46%.

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