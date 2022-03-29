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سوق الأسهم السعودية يحافظ على ثباته فوق مستوى 13 ألف نقطة

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سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية يحافظ على ثباته فوق مستوى 13 ألف نقطة

سهم أماك يتصدر الارتفاعات بنسبة 30%

دبي - العربية.نت

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حافظ سوق الأسهم السعودية على ثباته فوق مستوى 13 ألف نقطة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلا ارتفاعا للجلسة السادسة على التوالي.

وارتفع مؤشر تاسي بنسبة 0.30% أو 38.7 نقطة ليصل إلى 13102 نقطة، وتعد هذه المستويات هي الأعلى منذ عام 2006.

وبلغت قيمة التداولات في السوق نحو 6.73 مليار ريال، عبر تداول 157.47 مليون سهم.

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وارتفع 141 سهما مدرجا في السوق السعودية، فيما انخفض 62 سهما من أصل 215 سهما مدرجا، وسجلت القيمة السوقية نحو 11.753 تريليون ريال.

وتصدر سهم أماك تداولات السوق بأول أيام إدراجه بنسبة 30%، ثم دار المعدات بنسبة 5.7%، ثم بروج للتأمين 5.14%.

في قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا جاءت (دار الأركان، سايكو، المجموعة السعودية، زجاج، كهرباء السعودية) بتراجعات تراوحت بين 2.31% إلى 1.30%.

وجاء سهم دار الأركان الأنشط تداولا بالكميات بمقدار 19.5 مليون سهم، ثم الإنماء 6.31 مليون سهم، وجبل عمر 6.27 مليونا.

وتصدر سهم الأهلي الأكثر نشاطا من حيث القيمة بـ 436 مليون ريال، ثم الراجحي 404.3 مليونا، وسابك للمغذيات الزراعية 286.17 مليون ريال.

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