"ديوا" ترفع حجم الطرح العام للأفراد.. و22.3 مليار درهم حصيلة متوقعة

قالت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، اليوم السبت، إنها زادت شريحة الطرح العام الأولي للمكتتبين الأفراد إلى 3 أمثالها تقريبا، مما يرفع حجم الاكتتاب الكلي بما قد يصل إلى 22.32 مليار درهم (6.08 مليار دولار).

وأضافت في بيان أن شريحة المكتتبين الأفراد زادت إلى 760 مليون سهم من 260 مليونا بسبب الطلب الكبير وتجاوز الحجم المحدد للاكتتاب من المستثمرين الأفراد، وفق رويترز.

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وتنتهي اليوم فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد، بينما يستمر الطرح لشريحة المؤسسات حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت "ديوا" أعلنت الشهر الماضي رسمياً، عن نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي لإدراج 3.25 مليار سهم، تشكل 6.5% من أسهمها في سوق دبي المالي.

ويعد هذا أول طرح عام أولي من بين 10 طروحات مزمعة لشركات مرتبطة بحكومة دبي بهدف إنعاش البورصة.

ومن المتوقع أن يكون الطرح العام لأسهم ديوا الأكبر في المنطقة منذ الطرح العام الأولي القياسي لأرامكو السعودية في 2019 الذي جمع 29.4 مليار دولار.