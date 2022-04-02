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"ديوا" ترفع حجم الطرح العام للأفراد.. و22.3 مليار درهم حصيلة متوقعة

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ديوا مناسبة
ديوا
سوق دبي

"ديوا" ترفع حجم الطرح العام للأفراد.. و22.3 مليار درهم حصيلة متوقعة

شريحة المكتتبين الأفراد زادت إلى 760 مليون سهم من 260 مليونا

دبي - العربية.نت

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قالت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، اليوم السبت، إنها زادت شريحة الطرح العام الأولي للمكتتبين الأفراد إلى 3 أمثالها تقريبا، مما يرفع حجم الاكتتاب الكلي بما قد يصل إلى 22.32 مليار درهم (6.08 مليار دولار).

وأضافت في بيان أن شريحة المكتتبين الأفراد زادت إلى 760 مليون سهم من 260 مليونا بسبب الطلب الكبير وتجاوز الحجم المحدد للاكتتاب من المستثمرين الأفراد، وفق رويترز.

وتنتهي اليوم فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد، بينما يستمر الطرح لشريحة المؤسسات حتى يوم الثلاثاء المقبل.

مؤشرات على تسعير طرح "ديوا" عند الحد الأعلى من النطاق السعري  شركات سوق دبي مؤشرات على تسعير طرح "ديوا" عند الحد الأعلى من النطاق السعري 

وكانت "ديوا" أعلنت الشهر الماضي رسمياً، عن نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي لإدراج 3.25 مليار سهم، تشكل 6.5% من أسهمها في سوق دبي المالي.

ويعد هذا أول طرح عام أولي من بين 10 طروحات مزمعة لشركات مرتبطة بحكومة دبي بهدف إنعاش البورصة.

ومن المتوقع أن يكون الطرح العام لأسهم ديوا الأكبر في المنطقة منذ الطرح العام الأولي القياسي لأرامكو السعودية في 2019 الذي جمع 29.4 مليار دولار.

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