صعود أسهم وول ستريت بدعم ارتفاع سهم تويتر

فتح المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على ارتفاع اليوم الاثنين، حيث عوضت قفزة في أسهم تويتر والشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة أثر المخاوف بشأن فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 18.3 نقطة بما يعادل 0.05% إلى 34799.98 نقطة، وفق رويترز.

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وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 2.1 نقطة أو 0.05% إلى 4547.97 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 42.9 نقطة أو 0.30% إلى 14304.351 نقطة.



وسجل سهم تويتر قفزة قوية بعد إفصاح أظهر أن إيلون ماسك استحوذ على حصة خاملة تبلغ 9.2% في موقع تويتر منذ منتصف شهر مارس الماضي، وهو ما يعادل نحو 73 مليون سهم ليصبح أكبر مساهم في الشركة.

واشترى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، حصة عملاقة في تويتر مما يجعله أكبر مساهم في منصة التواصل الاجتماعي من خارج الشركة.