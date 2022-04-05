أسهم شركة ترمب للتواصل الاجتماعي تهوي 10%.. لهذا السبب
تواصل الخسائر للجلسة السابعة على التوالي
هوت أسعار أسهم شركة "Digital World Acquisition"، التي تدير منصة وسائل التواصل الاجتماعي "Truth Social" التابعة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بنسبة 10%، وذلك بعد الإفصاح عن حصة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك في موقع تويتر، وبعد تقارير أفادت باستقالة اثنين من كبار المديرين التنفيذيين.
وتتواصل خسائر الشركة للجلسة السابعة على التوالي، بعد أن بدأ المستثمرون في الشك في قدرتها على منافسة شركات مثل "تويتر" و"فيسبوك"، حيث فقدت أسهم الشركة نحو 22% منذ 25 مارس الماضي.
يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، اشترى أمس 73.486.938 سهماً في "تويتر"، وفقاً لإفصاح من لجنة الأوراق المالية والبورصات، بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار دولار بناءً على سعر إغلاق يوم الجمعة.
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