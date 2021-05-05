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ترمب يطلق منصة تواصل جديدة.. لا تقبل التعليقات

ترمب (فرانس برس)
الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب
ترمب

ترمب يطلق منصة تواصل جديدة.. لا تقبل التعليقات

ألمح للترشح للانتخابات المقبلة في 2024

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دبي - العربية.نت

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بعد طرده من فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب، أطلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منصة الاتصالات الخاصة به يوم الثلاثاء - وهي منصة ستسمح له بمشاركة الرسائل حصرياً مع الملايين من متابعيه.

وذكر تقرير لقناة فوكس نيوز، اطلعت عليه "العربية.نت"، أن المنصة التي يطلق عليها ترمب اسم "من مكتب دونالد ترمب"، تم إطلاقها على موقعه www.DonaldJTrump.com/desk.

وسيتمكن زوار الموقع من مشاركة منشورات ترمب على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لكن لن يتمكنوا من التعليق على تلك المنشورات على الموقع.

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قرار ترمب الحفاظ على المنصة كنظام اتصال أحادي الاتجاه يحرره هو وموظفوه في النهاية بدون عبء تنظيم التعليقات.

كان الرئيس ترمب ينشر على المنصة منذ 24 آذار (مارس). وفي يوم الاثنين، استخدمها لمهاجمة النائبة الجمهورية، ليز تشيني، والسناتور ميت رومني، ووصفهما بأنهما خاسران.

كما ذكرت صحيفة ديلي واير، أن ترمب ألمح بقوة إلى أنه سيرشح نفسه في عام 2024. وقال ترمب "إنني متحمس للغاية. وأتطلع إلى إصدار إعلان في الوقت المناسب". وأضاف "لا يزال الوقت مبكراً جداً، لكنني أعتقد أن الناس سيكونون سعداء جداً جداً ... عندما أقوم بإعلان معين".

وأوضح: "لأسباب تتعلق بتمويل الحملات، لا يمكنك فعل ذلك في وقت مبكر جداً لأنه يصبح شيئاً مختلفاً تماماً". وأضاف: "كل ما سأقوله هو ترقبوا!".

تأتي منصة الاتصال الجديدة للرئيس في الوقت الذي ينظر فيه "مجلس الرقابة" على فيسبوك فيما إذا كان حظره على المنصة سيكون دائماً أم لا.

وسيعلن المجلس عن قراره في القضية المتعلقة بتعليق الرئيس الأميركي السابق ترمب إلى أجل غير مسمى من فيسبوك، وإنستغرام في الأسابيع المقبلة.

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