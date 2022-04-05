الذهب يتراجع مع احتفاظ الدولار بمكاسبه

تراجع الذهب، اليوم الثلاثاء، مع حفاظ الدولار على مكاسبه بفعل تزايد احتمالات فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا، وربما تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادات أكبر في سعر الفائدة لكبح التضخم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1928.52 دولار للأونصة، فيما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1931.70 دولار.

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واستقر مؤشر الدولار بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب وسط تزايد الحديث بشأن فرض مزيد من العقوبات ضد موسكو.

وزيادة الدولار تجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.45 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5% إلى 981.88 دولار، وزاد البلاديوم 0.5% إلى 2286.63 دولار.