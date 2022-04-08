رويترز: "تعليم الإماراتية" تجري محادثات مبدئية لطرح عام أولي
في اختبار لشهية السوق تجاه قطاع التعليم في الإمارات
صرح مصدران لوكالة "رويترز"، بأن شركة تعليم التي تدير مدارس في دبي، تجري محادثات مبدئية مع بنوك من أجل عملية طرح عام أولي في الإمارة ستختبر شهية السوق تجاه قطاع التعليم في الإمارات.
ويتعافى قطاع التعليم الخاص في الإمارات من تباطؤ شهده خلال ذروة جائحة كورونا.
ولم ترد "تعليم" على طلب من "رويترز" للتعقيب، وهي إحدى أكبر شركات الخدمات التعليمية لمراحل الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي والثانوي.
وذكر المصدران أن المحادثات جارية، ولم يُتخذ قرار نهائي بعد بخصوص الطرح المحتمل.
وفي تقرير للعملاء قالت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي، إن التصنيف الائتماني لشركة جيمس، أكبر شركة للخدمات التعليمية في دبي، تأثر سلبا بسبب تجميد الرسوم الدراسية.
وتدير "تعليم" 17 مدرسة خاصة في دبي وأبوظبي تدرس المناهج الأميركية والبريطانية، فضلا عن برنامج عالمي للشهادة الثانوية.
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