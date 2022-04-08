"وول ستريت" تغلق مرتفعة بدعم من صعود "مايكروسوفت" و"تسلا" و"أبل"

أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز على ارتفاع أمس، بدعم من صعود أسهم "مايكروسوفت" و"تسلا" و"أبل"، بينما ينصب تركيز المستثمرين على الحرب في أوكرانيا وإجراءات أقوى قد يقدم عليها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وتعرضت أسهم النمو الضخمة لضغوط هذا الأسبوع بعد تعليقات صناع السياسة الاتحاديين ومحضر اجتماع البنك المركزي في مارس آذار الذي أشار إلى إزالة سريعة لإجراءات التحفيز التي تم وضعها أثناء جائحة كورونا.

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وبحسب البيانات الأولية لبورصة وول ستريت، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 17.83 نقطة أو 0.40% ليغلق عند 4498.98 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 5.78 نقطة أو 0.04% إلى 13894.60 نقطة.

ولم يكن المؤشر داو جونز الصناعي بأقل حظا من سابقيه، إذ زاد هو الآخر 93.50 نقطة أو 0.27% إلى 34590.01 نقطة.