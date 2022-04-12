البنوك تدفع الأسهم الأوروبية للهبوط
تراجعت أسهم شركات المنتجات الفاخرة متأثرة بالصين
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها منذ نحو أسبوع، مع هبوط أسهم دويتشه بنك وكومرتس بنك بعد بيع حصة كبيرة، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية.
وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9%، وكان قطاع البنوك أكبر خاسر.
ونزل سهم دويتشه بنك 9.8%، وسهم كومرتس بنك 8.4%، بعد أن باع مستثمر لم يكشف عن هويته حصصا تزيد عن 5% في البنكين.
تراجع الإقبال على الأسهم مع ارتفاع عائدات السندات الأميركية، قبيل بيانات التضخم المتوقع أن تُظهر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم بأكبر قدر منذ أربعة عقود.
وتراجعت أسهم شركات المنتجات الفاخرة متأثرة بالصين، فنزل سهم لوي فيتون وهيرميس ما بين 1% و2%، إذ تواجه الصين أسوأ موجة انتشار لكوفيد-19 في عامين.
وارتفع سهم مجموعة ليوناردو الدفاعية الإيطالية 3.5%.
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