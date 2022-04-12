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سهم "ديوا" يقفز 22.6% مقارنة بسعر الطرح في الدقائق الأولى لتداوله

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سوق دبي المالي
سوق دبي

سهم "ديوا" يقفز 22.6% مقارنة بسعر الطرح في الدقائق الأولى لتداوله

التداولات على السهم قاربت 400 مليون درهم

دبي - العربية.نت

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قفز سهم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" في افتتاح تداولاته بسوق دبي المالي اليوم الثلاثاء، بنسبة كبيرة وصلت إلى نحو 22.6 % ليصل إلى 3.04 دراهم مع بداية التداولات، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 2.48 درهم.

وبلغت تداولات السهم أكثر من 116 مليون سهم خلال الدقائق الـ10 الأولى من التداول.

وقاربت التداولات على السهم، 400 مليون درهم في الدقائق الأولى من الجلسة.

وشهد اليوم الثلاثاء، إدراج وبدء تداول أسهم "ديوا"، في سوق دبي المالي، برمز تداول "DEWA" والرقم الدولي "AED001801011".

ويعد هذا الادراج، الأول في السوق خلال عام 2022، والأول من بين 10 طروحات مزمعة لشركات حكومية وشبه حكومية.

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