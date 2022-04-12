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مؤشر السوق السعودية يرتفع للجلسة السابعة مقتربا من 13600 نقطة

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سوق السعودية

مؤشر السوق السعودية يرتفع للجلسة السابعة مقتربا من 13600 نقطة

محافظا على أعلى مستوياته منذ 16 عاما

دبي - العربية.نت

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واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها للجلسة السابعة على التوالي، ليسجل المؤشر أعلى مستوى منذ أبريل 2006، بدعم صعود النفط.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تراجع المخاوف بشأن الطلب في الصين بعد أن خففت شنغهاي بعض القيود المتعلقة بانتشار كوفيد-19، في حين حذرت أوبك من أنه سيكون من المستحيل زيادة الإنتاج بما يكفي لتعويض خسارة إمدادات روسيا.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" في جلسة، اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.81% ما يعادل 109 نقاط عند مستوى 13592 نقطة، وهو الأعلى منذ 16 عاما.

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وبلغت قيمة التداولات في السوق نحو 7.78 مليار ريال عبر التداول على 160.48 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 61 سهماً، مقابل تراجع 147 من إجمالي 215 سهماً مدرجة.

تصدر الارتفاعات سهم "المنجم" بنسبة 9.23% عند سعر 73.60 ريالا، فيما تصدر سهم "ساب للتكافل" الانخفاضات بنسبة 4.97% عند سعر 20.28 ريال.

وجاء سهم الجزيرة الأنشط تداولا من حيث الحجم بمقدار 14.35 مليون سهم، بينما تصدر سهم الراجحي التداولات من حيث السيولة بقيمة 696.42 مليون ريال.

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