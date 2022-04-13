التراجع يغلب على وول ستريت عند الفتح بفعل بيانات التضخم 

فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في وول ستريت على تراجع اليوم الأربعاء بفعل هبوط سهم جيه.بي مورغان بعد أن أعلن عن انخفاض في الأرباح الفصلية ومع ظهور بيانات جديدة تسلط الضوء على الضغوط التضخمية المتنامية.

هبط المؤشر داو جونز الصناعي 53.7 نقطة أو 0.16% مسجلا 34166.64 نقطة.

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ونزل كذلك المؤشر ستاندرد اند بورز على نحو طفيف بلغ 3.1 نقطة أو 0.07% إلى 4394.3 نقطة، لكن المؤشر ناسداك لم يقتف أثر سابقيه، ارتفع 1.5 نقطة أو 0.01% عند 13373.116.