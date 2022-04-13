"تداول السعودية" تعلن إلغاء إدراج "بتروكيم" بعد الاندماج مع "المجموعة السعودية"
"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـ"المجموعة"
أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أنه تم إلغاء إدراج أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" في السوق، بعد الاندماج مع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي "المجموعة السعودية"، وذلك بنهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل 2022.
من جهتها، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في بيان على "تداول السعودية"، تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لـ"المجموعة السعودية"، الناتجة عن الاستحواذ على "بتروكيم"، من خلال عروض مبادلة أوراق مالية، وذلك على حسابات المركز للمساهمين المستحقين في المجموعة السعودية اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022.
وكان مساهمو "بتروكيم"، و"المجموعة السعودية"، وافقوا في اجتماع الجمعية العمومية لكل شركة، على العرض المقدم من "المجموعة السعودية" لمساهمي "بتروكيم" لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في "بتروكيم" غير المملوكة من "المجموعة السعودية".
ويكون الاستحواذ بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ من خلال إصدار 1.27 سهم في "المجموعة السعودية" مقابل كل سهم في "بتروكيم" وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة والمبرمة بين "بتروكيم" و"المجموعة السعودية" بتاريخ 27 أكتوبر 2021.
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