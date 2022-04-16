.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سوق دبي تسجل رابع زيادة أسبوعية.. وأبوظبي تستقر

  • الخط
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
سوق دبي

سوق دبي تسجل رابع زيادة أسبوعية.. وأبوظبي تستقر

سهم ديوا يرتفع 4.4% بجلسة الجمعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع مؤشر سوق دبي مع استمرار تفاؤل المستثمرين تجاه التنمية الاقتصادية للإمارة، في حين أنهى مؤشر أبوظبي معاملات اليوم مستقرا.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.5% في آخر جلسات الأسبوع يوم الجمعة، بدعم من قفزة في سهم بنك المشرق بنسبة 14.7% بعد موافقة وحدة عُمان للتأمين التابعة له على توزيعات نقدية بقيمة إجمالية 92.4 مليون درهم (25.16 مليون دولار) للسنة المالية المنتهية في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وحقق مؤشر دبي رابع زيادة أسبوعية له.

ADQ الإماراتية تشتري أسهماً في 5 شركات مصرية بـ1.82 مليار دولار أسواق المال البورصة المصرية ADQ الإماراتية تشتري أسهماً في 5 شركات مصرية بـ1.82 مليار دولار

ومن بين الأسهم الرابحة سهم "ديوا" الذي طُرح لأول مرة في البورصة يوم الثلاثاء في أكبر طرح عام أولي بالمنطقة منذ طرح سهم أرامكو السعودية، وسجل السهم ارتفاعا 4.4%.

وفي أبوظبي عوض المؤشر خسائره في وقت سابق من الجلسة وأغلق مستقرا.

وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.5%، وسحب البنك يوم الخميس عرضه لشراء حصة مسيطرة في المجموعة المالية هيرميس.

والصفقة مع هيرميس المصريةكان من شأنها أن تتيح لأكبر بنوك الإمارات فرصة الدخول إلى أنشطة بنك الاستثمار المصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موسكو تحذر واشنطن: عواقب لا يمكن تخيلها إذا استمر دعم كييف موسكو تحذر واشنطن: عواقب لا يمكن تخيلها إذا استمر دعم كييف
اكتشف المزيد