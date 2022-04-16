سوق دبي تسجل رابع زيادة أسبوعية.. وأبوظبي تستقر

ارتفع مؤشر سوق دبي مع استمرار تفاؤل المستثمرين تجاه التنمية الاقتصادية للإمارة، في حين أنهى مؤشر أبوظبي معاملات اليوم مستقرا.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.5% في آخر جلسات الأسبوع يوم الجمعة، بدعم من قفزة في سهم بنك المشرق بنسبة 14.7% بعد موافقة وحدة عُمان للتأمين التابعة له على توزيعات نقدية بقيمة إجمالية 92.4 مليون درهم (25.16 مليون دولار) للسنة المالية المنتهية في ديسمبر/كانون الأول 2021.

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وحقق مؤشر دبي رابع زيادة أسبوعية له.

ومن بين الأسهم الرابحة سهم "ديوا" الذي طُرح لأول مرة في البورصة يوم الثلاثاء في أكبر طرح عام أولي بالمنطقة منذ طرح سهم أرامكو السعودية، وسجل السهم ارتفاعا 4.4%.

وفي أبوظبي عوض المؤشر خسائره في وقت سابق من الجلسة وأغلق مستقرا.

وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.5%، وسحب البنك يوم الخميس عرضه لشراء حصة مسيطرة في المجموعة المالية هيرميس.

والصفقة مع هيرميس المصريةكان من شأنها أن تتيح لأكبر بنوك الإمارات فرصة الدخول إلى أنشطة بنك الاستثمار المصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.