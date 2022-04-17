أرباح الشركات الخليجية تقفز 111% في 2021 لـ196 مليار دولار

أظهر تقرير لشركة كامكو إنفست، ارتفاع أرباح الشركات الخليجية المدرجة بنسبة 111% في عام 2021 لتسجل 196.5 مليار دولار، مقابل 93.1 مليار دولار في العام السابق.

وأوضح التقرير أن التعافي من تداعيات جائحة "كوفيد-19" وتخفيف القيود على مستوى العالم ساهم في التأثير إلى حد كبير على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز الأداء القوي لأرباح السنة المالية 2021.

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وأفاد التقرير أن النمو المسجل في الأرباح بقيمة 103.5 مليار دولار يعود بصفة رئيسية للنمو القوي الذي سجلته أرباح أرامكو.

وأشار إلى أن تحسن أرباح أسهم قطاع البنوك، والمواد الأساسية والمرافق العامة، وشكلت هذه القطاعات بجانب أرامكو ما نسبته 85% من إجمالي صافي ربح العام 2021 بأكمله.

وحسب التقرير، شهد صافي إجمالي ربح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية نمواً بنسبة تخطت أكثر من 120% في السنة المالية 2021 لتصل إلى 143.0 مليار دولار، مقابل 64.8 مليار دولار في 2020.

وجاءت زيادة الأرباح على خلفية ارتفاع أرباح قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والبنوك والمرافق العامة والتي قابلها تراجع أرباح قطاعات إنتاج الأغذية والتأمين وتجزئة الأغذية.

وجاء قطاع الطاقة السعودي في صدارة القطاعات الأخرى وكان المساهم الأكبر في صافي أرباح السوق السعودية خلال هذه الفترة بتسجيله صافي ربح قدره 106 مليارات دولار.

وسجلت أرامكو صافي ربح قدره 105.4 مليار دولار للسنة المالية 2021 مقابل 49.3 مليار دولا في العام السابق، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتحسن هوامش التكرير والمواد الكيميائية.

كما سجلت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات نمواً في أرباحها خلال العام بنسبة 46.1% لتصل إلى 47.1 مليون دولار، بينما أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات عن تسجيل أرباح قدرها 543.0 مليون دولار مقابل خسارة قدرها مليار دولار بالعام السابق.

وسجلت الشركتان المتبقيتان في القطاع، الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري وشركة المصافي العربية السعودية، انخفاضاً في الأرباح على أساس سنوي.

وسجلت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أكبر انخفاض في أرباح السنة المالية 2021 لتصل إلى 51.3 مليون دولار، على الرغم من ارتفاع أرباح الربع الرابع من العام 2021 بنسبة 19% لتصل إلى 24.5 مليون دولار على خلفية زيادة الإيرادات بدعم من ارتفاع معدلات النقل وعمليات الشحن.