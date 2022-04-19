الدولار يلامس أعلى مستوى في عامين بدعم من توقعات بزيادات حادة في الفائدة

ارتفع الدولار لأعلى مستوى في عامين أمس الاثنين، في تعاملات متقلبة بدعم من صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما يتأهب المستثمرون للتكيف مع زيادات حادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وكانت أحجام التداول ضعيفة مع إغلاق الأسواق في هونغ كونغ وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا في عطلة عيد الفصح.

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وتتوقع سوق العقود الآجلة للفائدة الأميركية فرصة بنسبة 96% لزيادة قدرها 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر القادم، وحوالي 215 نقطة أساس في زيادات تراكمية للفائدة في 2022، وهو ما يقدم دعما قويا للدولار.

وقفزت العملة الأميركية إلى أعلى مستوى في 20 عاما مقابل العملة اليابانية عند 126.98 ين، مما يبرز التناقض في السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي الأميركي والسياسة الشديدة التيسير لبنك اليابان المركزي.

ولامس عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 أعوام أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 2.884%.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 100.86 وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2020.

وفي الجانب الأخر من المحيط الأطلسي، تضرر اليورو من غياب الوضوح بشأن موعد زيادة أسعار الفائدة في منطقة العملة الأوروبية.

وتراجع اليورو 0.3% إلى 1.0782 دولار، غير بعيد عن أدنى مستوى له منذ أبريل 2020 البالغ 1.0758 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.