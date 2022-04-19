سوق دبي المالي يعتمد بنك HSBC كعضو تقاص عام

أعلن سوق دبي المالي، في بيان اليوم الثلاثاء، عن اعتماد بنك إتش.إس.بي.سي كأول موفر دولي لخدمة عضو التقاص العام في السوق، الأمر الذي يُمكن البنك من تقديم خدمات التقاص والتسوية لمختلف عملائه على المستوى العالمي وكذلك لأعضاء التداول في السوق.

ويأتي تقديم بنك إتش.إس.بي.سي لخدمة عضو التقاص العام في سوق دبي المالي في إطار برنامج تعاون واسع النطاق بين الجانبين بهدف تعزيز بنية السوق وتوطيد صلاته مع المستثمرين العالميين والمؤسساتيين.

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ومن المتوقع أن يبدأ بنك إتش.إس.بي.سي تقديم الخدمة على الأسهم المدرجة في شهر مايو المقبل. ويتطلع البنك أيضاً لتقديم خدمات التقاص لعقود الأسهم المستقبلية في وقت لاحق.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي حامد علي، إن اعتماد بنك إتش.إس.بي.سي كموفر دولي رائد لخدمة عضو التقاص العام خطوة مهمة ضمن سلسلة من التحسينات الهادفة إلى تعزيز الوصول إلى السوق وتنفيذ استراتيجية النمو في سوق دبي المالي.

وأضاف أن الحضور الإقليمي والعالمي للبنك وخبراته في مجال أسواق المال ستُسهم مجتمعةً في تسريع وتيرة تنفيذ خططنا للنمو. ويتزامن إطلاق الخدمة الجديدة مع الاهتمام المتزايد من المستثمرين الإقليميين والعالميين بتعزيز الوصول المباشر إلى سوق دبي المالي ومن ثم فهي تلبي تطلعاتهم في هذا الصدد واهتمامهم المتزايد بتعزيز أنشطتهم في السوق."

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات، ورئيس إدارة الأعمال الدولية في البنك، عبدالفتاح شرف، إن هذه الشراكة الجديدة مع سوق دبي المالي تُدلل مُجدداً على أهمية تواجدنا الاستراتيجي في تلك السوق على المدى البعيد. وسوف تُمكن خدمتنا الجديدة كعضو تقاص عام في سوق دبي المالي العملاء عبر شبكة HSBC العالمية من الاستثمار في الفرص المتاحة في السوق لا سيما في ظل الطلب القوي والمتزايد من قِبل المستثمرين العالميين إزاء الأوراق المالية الصادرة عن الحكومات والشركات في المنطقة."

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة، مريم فكري : "نجح سوق دبي المالي، من خلال شركة دبي للمقاصة، في تطوير البنية الأساسية والتنظيمية لخدمات ما بعد التداول وفق أفضل الممارسات العالمية، وأنجزت دبي للمقاصة خلال العام 2021 عمليات تقاص لصفقات تزيد على 72 مليار درهم من خلال المقاصة المركزية CCP. ومما لا شك فيه، فإن حرص اتش اس بي سي على تقديم خدمة عضو التقاص العام في السوق يعكس إدراك المؤسسات الدولية للفرص العديدة المتوفرة في السوق والثقة في آفاقه المستقبلية."

وتجدر الإشارة إلى أن بمقدور شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي الحصول على عضوية التداول والتقاص معاً أو عضوية التداول فقط، علماً أن الأخيرة تتيح لها إدارة الضمانات المصرفية بفعالية ومرونة بالاستفادة من خدمة عضو التقاص العام في السوق لإنجاز عمليات تقاص وتسوية الصفقات.