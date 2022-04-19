عوائد سندات الخزانة الأميركية تصعد لأعلى مستوى في 3 سنوات

واصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية مسيرتها الصعودية اليوم الثلاثاء لتسجل أعلى مستوياتها في 3 سنوات، ووصل عائد السندات لأجل 30 عاما إلى مستوى 3%.

يستعد المستثمرون لزيادات نشطة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي بينما يحاول تهدئة تضخم يقفز بوتيرة سريعة.

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وصعد عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.924%، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وقفز عائد السندات لأجل 30 عاما إلى 3.003%، الأعلى منذ أبريل/ نيسان 2019 .