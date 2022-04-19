الأسواق العالمية
عوائد سندات الخزانة الأميركية تصعد لأعلى مستوى في 3 سنوات
عائد السندات لأجل 10 سنوات يرتفع إلى 2.92%
واصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية مسيرتها الصعودية اليوم الثلاثاء لتسجل أعلى مستوياتها في 3 سنوات، ووصل عائد السندات لأجل 30 عاما إلى مستوى 3%.
يستعد المستثمرون لزيادات نشطة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي بينما يحاول تهدئة تضخم يقفز بوتيرة سريعة.
مادة اعلانية
وصعد عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.924%، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وقفز عائد السندات لأجل 30 عاما إلى 3.003%، الأعلى منذ أبريل/ نيسان 2019 .
اقرأ أيضاً
-
ستاندرد اند بورز 500 يفتح مستقرا مع صعود عوائد السنداتينتظر المستثمرون المزيد من تقارير الأرباح لتقييم تأثير التضخم وحرب أوكرانيا على الشركات أسواق المال
-
أرباح "سلوشنز" ترتفع 38% في الربع الأول لـ283 مليون ريالبدعم ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 104 ملايين ريال خلال الفترة شركات
-
IMF يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية هذا العام بـ2.8% إلى 7.6%وانكماش اقتصاد روسيا 8.5% في 2022 اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية