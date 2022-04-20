الأسهم الأوروبية تنتعش بفضل دفعة من أرباح الشركات

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بعد إعلان نتائج أعمال إيجابية من شركات للأغذية والمشروبات، إلا أن المخاوف المتعلقة بالحرب في أوكرانيا وتباطؤ النمو وارتفاع العائدات حدت من المكاسب.

صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% مع ارتفاع أسهم قطاعي البنوك وشركات الأغذية والمشروبات 1.3% لكل منهما.

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في الوقت نفسه، تراجعت أسهم قطاع التعدين 0.8%، ونزلت أسهم قطاع النفط 0.5%.

وقفز سهم دانون 7.2%، بعد أن سجلت مجموعة الأغذية الفرنسية نمواً أقوى من المتوقع للمبيعات في الربع الأول من العام، وأبقت على أهدافها للعام 2022.

وارتفع سهم هاينكن إن.في 3.3%، بعد أن حققت الشركة ارتفاعاً حاداً في مبيعات الجعة في الربع الأول مع إعادة فتح الحانات في أوروبا.

وهبط سهم كريدي سويس 1.9%، بعد أن قال البنك السويسري إنه يتوقع خسارة صافية في الربع الأول وتأثيرات سلبية أكبر لغزو روسيا لأوكرانيا.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات اليوم ارتفاع أسعار المنتجين الألمان 30.9%، على أساس سنوي في مارس، مما يعكس آثار الصراع في أوكرانيا للمرة الأولى.