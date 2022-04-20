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الإمارات تصدر سندات خزينة محلية بقيمة 1.5 مليار درهم

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شعار وزارة المالية الإماراتية
شعار وزارة المالية الإماراتية
اقتصاد الإمارات

الإمارات تصدر سندات خزينة محلية بقيمة 1.5 مليار درهم

أوضحت وزارة المالية أن إصدار السندات بالدرهم سيسهم في بناء سوق السندات المحلية

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة المالية الإماراتية على تويتر، اليوم الأربعاء، إنها أصدرت سندات خزينة حكومية مقومة بالعملة المحلية بقيمة 1.5 مليار درهم.

وأضافت الوزارة أن السندات تضم عدة شرائح - عامين وثلاثة وخمسة أعوام - بشكل مبدئي، بالإضافة لشريحة لمدة عشرة أعوام على المدى المتوسط.

وأوضحت الوزارة أن إصدار السندات بالعملة المحلية سيسهم في بناء سوق السندات المحلية، ويدعم تنويع مصادر التمويل وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، وتوفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وكانت الحكومة الإماراتية جمعت 4 مليارات دولار من أول بيع لدين سيادي على مستوى الدولة في أسواق رأس المال، تم خلال أكتوبر الماضي، وتجاوزت طلبات الاكتتاب 22 مليار دولار.

وجاء الإصدار في ثلاث شرائح لآجال عشرة أعوام و20 عاماً و40 عاماً.

وكان من المقرر أن تستخدم الإمارات حصيلة أولى سنداتها الاتحادية لتمويل مشاريع للبنية التحتية ودعم استثمارات جهاز الإمارات للاستثمار.

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