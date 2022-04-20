الإمارات تصدر سندات خزينة محلية بقيمة 1.5 مليار درهم

قالت وزارة المالية الإماراتية على تويتر، اليوم الأربعاء، إنها أصدرت سندات خزينة حكومية مقومة بالعملة المحلية بقيمة 1.5 مليار درهم.

وأضافت الوزارة أن السندات تضم عدة شرائح - عامين وثلاثة وخمسة أعوام - بشكل مبدئي، بالإضافة لشريحة لمدة عشرة أعوام على المدى المتوسط.

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أعلنت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي بصفته وكيل الإصدار والدفع عن إصدارها لسندات خزينة حكومية

T-Bonds مقومة بالعملة المحلية الدرهم#سندات_خزينة_حكومية#الإمارات #المالية #استدامة #وزارة_المالية_الإمارات pic.twitter.com/g3urXAUfKE — وزارة المالية | الإمارات (@MOFUAE) April 20, 2022

وأوضحت الوزارة أن إصدار السندات بالعملة المحلية سيسهم في بناء سوق السندات المحلية، ويدعم تنويع مصادر التمويل وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، وتوفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وكانت الحكومة الإماراتية جمعت 4 مليارات دولار من أول بيع لدين سيادي على مستوى الدولة في أسواق رأس المال، تم خلال أكتوبر الماضي، وتجاوزت طلبات الاكتتاب 22 مليار دولار.

وجاء الإصدار في ثلاث شرائح لآجال عشرة أعوام و20 عاماً و40 عاماً.

وكان من المقرر أن تستخدم الإمارات حصيلة أولى سنداتها الاتحادية لتمويل مشاريع للبنية التحتية ودعم استثمارات جهاز الإمارات للاستثمار.