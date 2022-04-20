الذهب عند أدنى مستوياته في أسبوعين متأثرا بالسندات الأميركية والدولار

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، متأثرة باستمرار ارتفاع عائدات السندات الأميركية والدولار.

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1941.40 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0741 بتوقيت غرينتش، ونزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.7% إلى 1944.80 دولار.

مادة اعلانية

وتراجع سعر الذهب أمس الثلاثاء، 1.8%، إذ فاق أثر ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات والدولار، الذي يخفض الطلب على المعدن النفيس، الإقبال على شرائه كملاذ آمن للقيمة.

واستقر الدولار قريبا من مستوى ارتفاعاته في الفترة الأخيرة، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وأبقت الصين على أسعار الإقراض مستقرة على غير المتوقع، اليوم الأربعاء، واعتبرت الأسواق هذه الخطوة دليلا على توخي الحذر مع تباطؤ الاقتصاد بسبب قيود كوفيد-19.

وحامت عائدات سندات الخزانة الأميركية قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات، مع استعداد المستثمرين لرفع الفائدة.

اقترب الذهب يوم الاثنين من مستوى 2000 دولار للأوقية القياسي، لكنه تعرض لضغوط منذ ذلك الحين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 24.96 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين 1.5% إلى 976.47 دولار للأوقية، في حين ارتفع سعر البلاديوم 0.3% إلى 2379.85 دولار للأوقية.