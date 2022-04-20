اليوم.. إدراج وبدء تداول أسهم "سهل" في سوق السعودية

يبدأ اليوم الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" في السوق الرئيسية ضمن قطاع البنوك برمز تداول 1183 وبالرمز الدولي SA15HG50IFH7، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% صعوداً وهبوطاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% صعوداً وهبوطاً.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% صعوداً وهبوطاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

مادة اعلانية

وكانت الشركة السعودية لتمويل المساكن، طرحت 30 مليون سهم عادي من أسهم الشركة (أسهم الطرح)، وهو ما يمثل 30% من رأس المال المصدَر للشركة، خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% للأفراد، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحاليين للشركة.

وحددت سعر الطرح النهائي بـ20 ريالا للسهم الواحد، وتمت تغطية اكتتاب المؤسسات بنسبة تغطية بلغت 50 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، وبلغت نسبة تغطية الأفراد 2644%.