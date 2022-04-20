سوق الأسهم السعودية يصعد 1.2% بدعم ارتفاع أسعار النفط

أغلقت غالبية البورصات الرئيسية في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الأربعاء، مع صعود أسعار النفط الذي دفع المؤشر السعودي للارتفاع بأكثر من 1% في حين هبطت البورصة المصرية.

وارتفعت أسعار النفط 1.4% مع تراجع المخزونات الأميركية والمخاوف من نقص الإنتاج من روسيا وليبيا.

مادة اعلانية

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية 1.2% ليغلق عند مستوى 13668 نقطة، مع صعود سهم أرامكو 2.1%.

وأغلق سهم الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) على 26 ريالا في أول تداول عليه مرتفعا عن سعر الاكتتاب البالغ 20 ريالا.

وخسر مؤشر بورصة دبي المكاسب التي حققها في وقت سابق اليوم ليغلق مستقرا.

وكان سهم أملاك للتمويل أكبر رابح وارتفع 15% بعد أن وافق المساهمون على مواصلة عمليات الشركة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.8% وأغلق مؤشر قطر مستقرا.

وارتفع سهم شركة الملاحة القطرية بنحو 3% بعد أن سجلت الشركة أرباحا فصلية أعلى. وكان السهم هو أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر القطري.