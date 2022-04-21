الأسواق العالمية
أسهم شركة نفط صينية تقفز 44% في أول يوم تداول لها ببورصة شنغهاي
وسط تهافت المستثمرين لزيادة انكشافهم على أسعار النفط والغاز التي تواصل الارتفاع
قفزت أسهم شركة Cnooc الصينية بما يصل إلى 44٪، في أول يوم تداول لها في بورصة شنغهاي، وسط تهافت المستثمرين لزيادة انكشافهم على أسعار النفط والغاز التي تواصل الارتفاع.
فبالنسبة للمستثمرين، تؤمن Cnooc تعرضًا مباشرًا لأسعار النفط المرتفعة أكثر من شركتي النفط العملاقتين المملوكتين للدولة PetroChina و Sinopec، اللتين لديهما أعمال ضخمة في مجال التكرير وبيع الوقود.
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وتقوم Cnooc بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل الصين وحول العالم، كما لديها حصة كبيرة في مشروع Guyana الضخم التابع لشركة Exxon Mobil.
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