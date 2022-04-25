 الأسهم الأوروبية تحت الضغط وسط موجة بيع عالمية

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعات عند افتتاح التداولات اليوم الاثنين، بعد خسائر فادحة منيت بها الأسواق الآسيوية، حيث طغت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية على إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

في التعاملات الأولية، خسر مؤشر "كاك 40" القياسي في العاصمة الفرنسية 2.0%، متراجعاً إلى 6450.11 نقطة، وخسر مؤشر "داكس" في فرانكفورت 1.9% إلى 13874.29 نقطة.

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خارج منطقة اليورو، انخفض مؤشر FTSE 100 في لندن بنسبة 1.7% إلى 7394.91 نقطة، مقارنة بمستوى الإغلاق يوم الجمعة.