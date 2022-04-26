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الشركة الأم لـ"غوغل" تخسر 215 مليار دولار من قيمتها في أقل من شهر

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تراجعت أسهم شركة Alphabet، المالكة لشركة Google، بنحو 12٪ في أبريل
تراجعت أسهم شركة Alphabet، المالكة لشركة Google، بنحو 12٪ في أبريل
وول ستريت

الشركة الأم لـ"غوغل" تخسر 215 مليار دولار من قيمتها في أقل من شهر

تراجعت أسهم شركة Alphabet بنحو 12٪ في أبريل

دبي - العربية.نت

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غاصت أسهم التكنولوجيا المعروفة بـ FAANG والمفضلة في وول ستريت، في أسوأ أداء شهري منذ عامين، فيما تتطلع السوق إلى أرباح تلك الشركات لإخراجها من حالة الانهيار.

تراجعت أسهم شركة Alphabet، المالكة لشركة Google، بنحو 12٪ في أبريل، ما أدى إلى محو 215 مليار دولار من القيمة السوقية مع تخلص المستثمرين من أسهم النمو، وسط مخاوف من زيادات أكبر وأسرع في أسعار الفائدة بسبب ارتفاع التضخم.

في غضون ذلك، تتوقع وول ستريت أن تحقق شركة الإنترنت العملاقة نموًا أسرع في الإيرادات هذا العام مقارنة بمعظم شركات FAANG وهي: Facebook وApple وAmazon وNetflix وGoogle.

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ومن المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 18٪، وهي وتيرة قد تساعد في تهدئة أعصاب المستثمرين القلقين من أن شركات التكنولوجيا الكبرى تفقد "حسن نيتها" في النمو. ويقارن ذلك مع شركتي Apple وAmazon اللتين من المتوقع أن تسجلا نموًا بنسبة 8.3٪ و14.6٪ على التوالي، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

وبالنسبة لجميع الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500، يتوقع الوسطاء نموًا بنسبة 10.4٪.

تأتي الإشارة الأولى لشركة Alphabet بعد إغلاق السوق اليوم الثلاثاء، عندما تعلن عن نتائج الربع الأول. ويتوقع المحللون نمو الإيرادات بنسبة 24٪ للأشهر الثلاثة الأولى من العام، إلى جانب زيادة بنسبة 20٪ تقريبًا في أرباح السهم.

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