الذهب قرب أدنى مستوى في 10 أسابيع مع ترقب رفع كبير للفائدة الأميركية

استقر الذهب قرب أدنى مستوياته في عشرة أسابيع اليوم الخميس مع توقعات برفع كبير وسريع لسعر الفائدة الأميركية رفعت الدولار وأضافت ضغوطا على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبحلول الساعة 10:04 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1888.50 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل في وقت سابق من الجلسة 1871.81 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوياته منذ 17 فبراير/شباط. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1889.80 دولار للأوقية.

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وتراجع الذهب بنحو 2.5 % هذا الشهر، وهو ما قد يشكل أكبر انخفاض شهري له منذ سبتمبر/أيلول مع بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع سعر الفائدة لترويض أسرع تضخم تشهده الولايات المتحدة في أربعة عقود.

ورفع أسعار الفائدة الأميركية يدفع الدولار والعائد على سندات الخزانة إلى الصعود ويفرض ضغوطا على الذهب المقوم بالدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.21 دولار للأوقية بعدما بلغت أقل مستوياتها منذ 11 فبراير/شباط.

وارتفع البلاتين 1.1% إلى 927.60 دولار للأوقية، فيما زاد البلاديوم 2.6% إلى 2259.93 دولار للأوقية.