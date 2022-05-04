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الدولار يواصل التراجع من أعلى مستوى في 20 عاماً

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الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
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الدولار يواصل التراجع من أعلى مستوى في 20 عاماً

أسواق العملات تترقب إعلان الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة

لندن - رويترز

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واصل مؤشر الدولار اليوم الأربعاء، التراجع عن أعلى مستوى في 20 عاما، بعد أن استوعب بالفعل توقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة نصف نقطة في وقت لاحق اليوم، وحوالي 250 نقطة أساس بنهاية العام.

وتترقب أسواق العملات إعلان "المركزي الأميركي"، ومؤتمرا صحافيا لرئيسه جيروم باول، بعد أن شهدت تعاملات شديدة التقلب في الأسابيع القليلة الماضية، قفز خلالها الدولار لأعلى مستوى في 20 عاما مقابل سلة من العملات المنافسة.

وتراهن أسواق المال على أن "المركزي الأميركي"، سيرفع سعر الفائدة إلى ما يصل إلى 3.6% بنهاية 2023 لكبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 40 عاما.

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وبعدما بدأ البنك دورة رفع الفائدة بالفعل في مارس، من المتوقع أن يزيدها بمقدار 50 نقطة أساس اليوم
الأربعاء، علاوة على زيادتين أخريين مماثلتين في الاجتماعين المقبلين.

ورفعت تلك الرهانات مؤشر الدولار الشهر الماضي بنسبة 5% إلى أن وصل إلى 103.93، لكنه تراجع منذ ذلك الحين 0.3% عن تلك المستويات.

وكانت قوة الدولار ضغطت على العملات الأخرى ودفعت اليورو في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في عقدين قرب 1.0469 دولار.

وتم تداول اليورو اليوم الأربعاء عند 1.0512 دولار.

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