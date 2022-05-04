"وول ستريت" تغلق مرتفعة.. أسهم الطاقة والشركات المالية تقود المكاسب 

أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة أمس الثلاثاء، بعد جلسة متقلبة تذبذبت فيها كل المؤشرات الرئيسية للأسهم بين الصعود والهبوط، بينما تترقب السوق نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأقبل المستثمرون على شراء أسهم المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا قبيل إعلان متوقع من البنك المركزي الأميركي، اليوم الأربعاء.

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وارتفعت ثمانية من القطاعات الـ11 الرئيسية المدرجة في المؤشر ستاندد آند بورز 500 القياسي، وقادت أسهم الطاقة والشركات المالية المكاسب.

وبحسب بيانات أولية، أغلق "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعا 20.04 نقطة، أو 0.48%، إلى 4175.42 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 25.99 نقطة، أو 0.21%، لينهي الجلسة عند 12562.01 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 56.27 نقطة، أو 0.17%، ليغلق عند 33117.77 نقطة.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي، بدأ أمس اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين.

يتوقع المتعاملون فرصة بنسبة 99.9% لزيادة في أسعار الفائدة قدرها 50 نقطة أساس في ختام الاجتماع اليوم.