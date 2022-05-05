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"وول ستريت" تغلق على ارتفاع حاد.. مؤشر ناسداك يقفز 3.17%

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وول ستريت
وول ستريت

"وول ستريت" تغلق على ارتفاع حاد.. مؤشر ناسداك يقفز 3.17%

بعد قرار مجلس الاحتياطي رفع أسعار الفائدة

رويترز

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أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع حاد أمس الأربعاء، بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي عن زيادة في أسعار الفائدة كانت متوقعة على نطاق واسع، هي الأعلى منذ عام 2000.

وتذبذبت الأسهم عقب الإعلان ثم استقرت المؤشرات الرئيسية وصعدت أكثر من 2.5% في أعقاب المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية.

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وقال إنه سيبدأ تقليص محفظة البنك المركزي من الأصول والبالغة 9 تريليونات دولار الشهر المقبل في مسعى إضافي لخفض التضخم.

وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 124.97 نقطة، أو 2.99%، إلى 4300.45 نقطة، في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 398.73 نقطة، أو 3.17%، ليغلق عند 12962.49 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 927.75 نقطة، أو 2.80%، إلى 34056.54 نقطة.

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