هبوط حاد في "وول ستريت".. ناسداك يتراجع 4.90% وستاندرد آند بورز 3.51%
مع قلق المستثمرين من المزيد من رفع سعر الفائدة
أغلقت الأسهم الأميركية، أمس الخميس على انخفاض كبير، إذ تأثرت معنويات المستثمرين وسط مخاوف من أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة لن يكون كافيا لتهدئة التضخم.
ومحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة جميعها المكاسب التي حققتها الأربعاء.
وهوت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة بما فيها ألفابت وأبل ومايكروسوفت وميتا بلاتفورمز وتسلا وأمازون.كوم.
وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 148.70 نقطة بما يعادل 3.51% إلى 4149.31 نقطة.
ونزل المؤشر ناسداك المجمع 635.21 نقطة أو 4.90% إلى 12329.65 نقطة، فيما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 1033.07 نقطة أو 3.03% إلى 33027.99 نقطة.
وكان البنك المركزي الأميركي، رفع الأربعاء أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية كما كان متوقعا.
واستبعد رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، صراحة زيادة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع قادم.
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