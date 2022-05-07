أسهم أوروبا تسجل أسوأ أداء أسبوعي في شهرين

سجلت الأسهم الأوروبية أسوأ أداء أسبوعي لها في شهرين، إذ تأثرت أسهم شركات التكنولوجيا وتجارة التجزئة بالبيع المدفوع باحتمالات رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته منذ عقود.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.9% مع انخفاض أسهم شركات تجارة التجزئة 2% ونزول أسهم التكنولوجيا 2.4%.

مادة اعلانية

وسجل مؤشر التجزئة أدنى مستوياته في عامين بعد سلسلة من تقارير نتائج الأعمال الضعيفة التي سلطت الضوء على تداعيات ارتفاع التضخم وحرب أوكرانيا وجولة جديدة من إجراءات الإغلاق في الصين.

واقتفت أسهم التكنولوجيا أثر الانخفاضات في الأسهم المرتبطة بالنمو في وول ستريت، والتي تراجعت بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وكانت أسهم شركات النفط والغاز من بين الرابحين القلائل في أوروبا، بارتفاع 0.5%، مع تداول أسعار النفط الخام فوق 110 دولارات للبرميل قبل حظر وشيك من الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي.