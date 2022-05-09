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سوق الأسهم السعودية يصعد صوب 14 ألف نقطة.. الأعلى منذ 2006

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سوق الأسهم السعودية
رجل ينظر لشاشة تعرض أسعار الأسهم السعودية
سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية يصعد صوب 14 ألف نقطة.. الأعلى منذ 2006

ارتفع "تاسي" 0.76% عند مستوى 13925 نقطة

دبي - العربية.نت

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ارتفع سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الاثنين، صوب مستوى 14 ألف نقطة، ليلامس أعلى مستوى له منذ 2006.

وصعد المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 0.76% ما يعادل 104.7 نقطة، إلى مستوى 13925.05 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 5.12 مليار ريال عبر التداول على نحو 96.05 مليون سهم.

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وارتفعت أسعار 110 سهماً، مقابل تراجع 83 من إجمالي 215 شركة مدرجة.

وتصدر ارتفاعات الأسهم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.98% عند سعر 55.1 ريال، تلاه سهم أكوا باور بنسبة 4.67% عند سعر 147.8 ريال.

وعلى مستوى الأسهم المتراجعة، تصدر سهم "صادرات" التراجعات بنسبة 6.26% عند سعر 404 ريال، تلاه سهم "سلامة" بنسبة 4.67% عند سعر 13 ريال.

وتصدر قيم وأحجام التداول سهم مصرف الراجحي بنحو 893.18 مليون ريال، عبر التداول على 7.72 مليون سهم، بعد ارتفاعه بنسبة 1.78% عند سعر 114.2 ريال.

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