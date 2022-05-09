سوق الأسهم السعودية يصعد صوب 14 ألف نقطة.. الأعلى منذ 2006

ارتفع سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الاثنين، صوب مستوى 14 ألف نقطة، ليلامس أعلى مستوى له منذ 2006.

وصعد المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 0.76% ما يعادل 104.7 نقطة، إلى مستوى 13925.05 نقطة.

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وبلغت قيمة التداولات نحو 5.12 مليار ريال عبر التداول على نحو 96.05 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 110 سهماً، مقابل تراجع 83 من إجمالي 215 شركة مدرجة.

وتصدر ارتفاعات الأسهم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.98% عند سعر 55.1 ريال، تلاه سهم أكوا باور بنسبة 4.67% عند سعر 147.8 ريال.

وعلى مستوى الأسهم المتراجعة، تصدر سهم "صادرات" التراجعات بنسبة 6.26% عند سعر 404 ريال، تلاه سهم "سلامة" بنسبة 4.67% عند سعر 13 ريال.

وتصدر قيم وأحجام التداول سهم مصرف الراجحي بنحو 893.18 مليون ريال، عبر التداول على 7.72 مليون سهم، بعد ارتفاعه بنسبة 1.78% عند سعر 114.2 ريال.