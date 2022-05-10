الليرة التركية تواصل الهبوط أمام الدولار

انخفضت الليرة التركية 0.4% مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائر اليوم السابق وتعود إلى أدنى المستويات التي سجلتها في أواخر ديسمبر، بعد سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة.

نزلت الليرة إلى 15.1620 للدولار بحلول الساعة 0630 بتوقيت غرينتش من 15.09 عند الإغلاق، أمس الاثنين.

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وفقدت العملة التركية 13% من قيمتها هذا العام، بالإضافة إلى 44% فقدتها في 2021.