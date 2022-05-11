للمرة الأولى.. "تيرا" تفقد ارتباطها بالدولار وتتراجع إلى 23 سنتاً

استقر سعر العملة المشفرة البتكوين، فوق مستويات 30 ألف دولار بعد تراجعات حادة خلال الأيام الماضية، فيما هناك تراجع غير مسبوق لـstablecoin "تيرا" أو الـUST.

فقد تراجع سعر العملة، التي من المفترض أن تكون مرتبطة بسعر ثابت مقابل الدولار، إلى 23 سنتا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما شكل ضربة موجعة للمدافعين عن سوق العملات المشفرة.

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وعلى الفور، علقت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلن، على انهيار ارتباط "تيرا" بالدولار، مشيرة إلى أهمية إيجاد قواعد تنظيمية لعمل العملات المستقرة أو ما يعرف بـstable coin.

وكانت "بيتكوين" تراجعت بنسبة 55% تقريباً من ذروتها في نوفمبر، وباتت 40% من قيمة محافظ المستثمرين في العملة المشفرة أقل من استثمارها الأولى، وفقاً لبيانات جديدة من شركة Glassnode.

وترتفع هذه النسبة أكثر عند عزل المحافظ الحديثة التي دخلت خلال الأشهر الستة الماضية بعد بلوغ "بيتكوين" ذروتها عند حوالي 69 ألف دولار.

وفي الشهر الماضي وحده، سقطت 15.5% من جميع محافظ "بيتكوين" في خسارة غير محققة، حيث انخفضت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 31 ألف دولار.