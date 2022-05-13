بعد أسبوع صعب.. العملات المشفرة ترتد صعوداً

ارتدت العملات المشفرة صعودا صباح اليوم الجمعة بعد أن عانت من خسائر قاسية أمس الخميس، وذلك بعد أن أدت عمليات البيع المكثّفة إلى خسارة أكثر من 200 مليار دولار من قيمتها السوقية في غضون 24 ساعة فقط، بحسب بيانات شركة CoinMarketCap.

وبدأت الخسائر مع تخلّص المستثمرين مما يُعرف بالعملات المشفّرة المستقرة، حيث انهارت Terra USD، وسحبت معها كل العملات الأخرى على رأسها "بيتكوين" التي هوت بنسبة 10% إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2020، بينما انخفضت Ethereum بنسبة تصل إلى 16%.

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والعملات المستقرة غالباً ما تكون مرتبطة بأصول مثل العملات الحقيقة أو المعادن، لذلك كانت تعتبر مستقرة لأنها مقيّمة بحسب هذه الأصول، لكنها فقدت استقرارها بعد هبوطها دون القيم المرتبطة بها.

وكانت العملات المشفرة خسرت نحو 800 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال شهر واحد، حسب ما نقلته "بلومبرغ" عن بيانات CoinMarketCap.

وشهدت السوق عمليات بيع واسعة من المستثمرين الذين يريدون تخفيض مراكزهم في الأصول الخطرة.

وأصبحت القيمة السوقية لهذه العملات 1.4 تريليون دولار، بعد أن انخفضت من حوالي 2.2 تريليون دولار سجلتها في 2 أبريل الماضي.